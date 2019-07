Pascal Rusch trifft ins eigene Tor : 0:4 im Testspiel: Scherpenberg findet Veener Lücken

Veen/Sonsbeck Der SV Sonsbeck II schlug derweil den SSV Lüttingen mit 2:1

Die gute Nachricht: Auch Temperaturen ganz nah an der Schmerzgrenze haben am Mittwoch die Testspiele der Bezirksligisten aus Veen und Sonsbeck nicht verhindern können. Die andere Seite: Richtig flotter Fußball war bei mehr als 30 Grad auf aufgeheizten Kunstrasenplätzen nicht zu erwarten.

Der SV Sonsbeck II behauptete sich in einem weiteren Vorbereitungsspiel mit 2:1 (1:0) beim SSV Lüttingen. Gästetrainer Johannes Bothen sah eine ziemlich ausgeglichene Partie, in der sein Team aber in den Schlussminuten die größeren Reserven aufzubieten hatte. Die chancenarme erste Halbzeit schloss mit dem Auftritt von Sebastian Hulstein, der einen Zweikampf an der Mittellinie gewann, nicht angegriffen wurde und sich für derlei Freiheiten mit einem satten Schuss aus 20 Metern ins Netz des SSV bedankte.