Kurpark in Xanten : Mehr Schatten für Ostwall-Spielplatz

Kräftige Fundamente tragen künftig die Masten mit dem Sonnensegel. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Stadt Xanten lässt in den nächsten Wochen ein Sonnensegel auf dem Spielplatz am Ostwall aufspannen. Vorher müssen die Fundamente noch aushärten. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Forderungen nach mehr Schatten auf der Fläche im Kurpark gegeben.

Auf dem Spielplatz am Ostwall in Xanten gibt es bald mehr Schatten. Mitte bis Ende Juli soll ein Sonnensegel aufgespannt werden, kündigte der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) an, der für die Unterhaltung der Grünflächen zuständig ist. Die vorbereitenden Arbeiten hatten Mitte Juni begonnen. Mittlerweile seien die Fundamente und Masten errichtet worden, berichtete der DBX in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsrats. Der Beton müsse insgesamt vier bis fünf Wochen aushärten. Danach könne das Sonnensegel aufgespannt werden.

Mit dem sechs mal sechs mal neun mal sieben Meter großen Viereck soll die Seite beschattet werden, auf der ein Kaufladen und ein Eselskarren stehen. Dieser Teil der Fläche wird vor allem von Kleinkindern genutzt. Am großen Spielplatz im Xantener Kurpark wachsen zwar Bäume. Aber ein großer Teil des Geländes liegt in der Sonne. Deshalb hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Forderungen nach einem zusätzlichen Schattenspender gegeben.

(wer)