Mitte/Abenteuerspielplatz Wall

Der Spielplatz schlechthin in Xanten, wie viele begeisterte Kommentare von Eltern beweisen. Im Zuge der Kurparkgestaltung wurde er am Ostwall errichtet. Im Nordwall ist zudem das Beklettern einer großen Drachenfigur möglich. Dafür wurden in den Wallanlagen andere Spielplätze mit ihren teilweise defekten Eingrenzungen und fehlendem Fallschutz abgebaut. Kleiner Wermutstropfen: Gerade im Sommer fehlt es an schattenspendenden Bäumen.