Mehr Grün für die „Grüne Perle“ Spielgruppe in Hamb gewinnt eine Streuobstwiese

In Sonsbeck entsteht im Rahmen einer Aktion des Regionalverbandes Ruhr (RVR) eine neue Streuobstwiese. Der RVR hatte in diesem Frühjahr gemeinnützige und öffentliche Institutionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zur Bewerbung um eine Streuobstwiese aufgerufen. Mit der „Spielgruppe Hamb“ hat sich auch eine Einrichtung aus Sonsbeck beworben und nun den Zuschlag erhalten. „Damit wird es in der ,grünen Perle‘ Sonsbeck noch ein Stückchen grüner und vor allem nachhaltiger“, heißt es aus dem Rathaus. Denn Streuobstwiesen würden schließlich als „wahre Alleskönner“ gelten. Sie böten nicht nur Lebensorte für zahlreiche Tiere und Pflanzen und trügen so zur Biodiversität bei, sondern würden auch viel klimaschädliches CO 2 binden und die Temperaturen in Hitzesommern im Umfeld spürbar senken. Doch noch sei noch Geduld gefragt. Bevor die Obstbaum-Hochstämme und regionalen Wiesensamen im November an die siegreichen Institutionen übergeben werden, bekämen Kinder, Jugendliche und ihre Betreuerinnen und Betreuer auf einem „Green-Day“ – dem umweltpädagogischen Tag im Rahmen der Aktion – praxisnahes Wissen zur Pflanzung, Pflege und Funktion einer Streuobstwiese vermittelt. Insgesamt werden mit der Aktion nun 76 neue Streuobstwiesen in der gesamten Metropole Ruhr entstehen. Neben Schulen, Jugendzentren und Kindergärten haben sich auch verschiedene Vereine, Verbände und Kirchengemeinden erfolgreich beworben.