Vollsperrung in Sonsbeck Radwege an Kreisstraßen werden saniert

Der Kreis Wesel wird ab Mitte April eine Radwegsanierung auf den zusammenhängenden Kreisstraßen 4 und 49 durchführen. Der erste Bauabschnitt, K4 Uedemerbrucher Straße, beginnt an der Kreuzung Balberger Straße (L460) und endet etwa 2,5 Kilometer weiter vor der Kreisgrenze Kleve zur Gemeinde Uedem. Es folgt der zweite Bauabschnitt, K49 Haagscher Weg. Dieser beginnt an der Kreuzung Balberger Straße (L460) und endet rund 600 Meter weiter vor der Kreisgrenze Kleve zur Stadt Kevelaer. Die Bauarbeiten starten nach derzeitiger Planung am Montag, 15. April, und sollen in beiden Bauabschnitten bis Ende Mai 2024 abgeschlossen werden.