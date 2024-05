Radwegsanierung in Sonsbeck Welche Sperrung aufgehoben und welche eingerichtet wird

In der gleichen Woche soll der zweite Bauabschnitt, K49 – Haagscher Weg, starten. Dieser beginnt an der Kreuzung Balberger Straße (L460) und endet rund 600 Meter weiter vor der Kreisgrenze Kleve zur Stadt Kevelaer. Die Bauarbeiten dort beginnen nach derzeitiger Planung am Mittwoch, 15. Mai, und sollen bis Freitag, 7. Juni, abgeschlossen werden.