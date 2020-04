Die Bundesstraße 57 bekommt in Marienbaum auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern eine neue Fahrbahndecke. Die Strecke ist in fünf Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten sollen an der Ortsausfahrt Kalkar beginnen, von dort aus soll die Baustelle bis Oktober bis zur Ortsausfahrt Xanten wandern.