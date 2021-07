Spenden-Aktion für Betroffene des Hochwassers : Den Flutopfern „gemeinsam helfen“

Niederrhein Der Wiederaufbau nach der Hochwasser-Katastrophe kostet viel Kraft – und auch viel Geld. Die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post haben deshalb eine Spenden-Aktion gestartet. Es gibt schon viele Unterstützer.

Bankverbindung Wer die Spendenaktion „Gemeinsam helfen“ für die Flut-Opfer und die Helfer unterstützen will, kann an folgendes Konto spenden: IBAN DE 2235 4611 0601 1749 7011. Bitte für eine Spendenquittung Name und Adresse komplett angeben. Das Geld wird schnell und persönlich an diejenigen überbracht, die im Einsatz sind. Die ersten Spendengelder sollen an die Freiwillige Feuerwehr Stolberg gehen, die unter größtem Einsatz vor Ort tätig ist.

Auch Turan Akcil, Inhaber von Turans Barber-Shop 1 an der Rheinstraße 11 und Turans Barber-Shop 2 an der Orsoyer Straße 1 in Rheinberg, will helfen. Als er von der gemeinsamen Hilfsaktion der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post erfuhr, war er sofort dabei: „Ich werde alle Einnahmen, die wir am Montag, 26. Juli, in meine beiden Geschäften zusammenbekommen, spenden“, kündigt er an. Auf die Frage, warum er sich engagiere, zögert Akcil nicht eine Sekunde. „Ich sehe diese Tragödie“, sagt er. „Da ist doch Solidarität gefragt, da müssen wir doch jetzt alle zusammenhalten. Was da jetzt an der Ahr, in der Eifel, in Erftstadt, in Hagen und anderswo passiert ist, kann morgen bei uns genauso passieren. Dann wären wir auch froh, wenn uns jemand hilft.“