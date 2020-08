Kommunalwahl in Sonsbeck : Die Sonsbecker SPD freut sich aufs Wahlkampf-Finale

Sonsbeck Die SPD Sonsbeck setzt auf die Frauenquote und drückt wenige Wochen vor der Wahl noch mal aufs Tempo, um möglichst viele Leute von ihren Zielen zu überzeugen.

Die SPD freut sich auf die heiße Schlussphase im Wahlkampf. Mit Bürgermeisterkandidat Marc-Marius Baumgart, der sich auf dem Podium des Unternehmerverbandes AAN vorgestellt hat, kommen die Sonsbecker Genossen am 22. August ab 9 Uhr vors Café Lensing, am 12. September ab 9 Uhr auf den Lidl-Parkplatz sowie am 27. August ab 9 Uhr auf den Alttorplatz (Markt) in Begleitung von Fraktionschefin Christa Weidinger und Landratskandidat Peter Paic.

Bei der Aktion „Ein Kasten Kühles und ich“ wird sich Marc Baumgart am 21. August ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Labbeck, am 26. August ab 17 Uhr am Hubertusweg 10 in Hamb und am 2. September ab 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz mit Landratskandidat Peter Paic einfinden, um mit Leuten locker ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus findet am 3. September, um 19 Uhr ein Bürgertreff im Biergarten des Gasthofs Am Markt statt.