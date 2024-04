SPD-Frühjahrsempfang in Xanten Werbung für die EU – aber Sorgen um die Kommunen

Jens Geier, der als Abgeordneter im Europäischen Parlament das westliche Ruhrgebiet und den nördlichen Niederrhein vertritt, warb für die EU und stellte die Vorteile für Deutschland heraus. Er berichtete von einem Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, das sein Produkt erfolgreich in der gesamten EU anbieten könne, weil es innerhalb des Binnenmarktes keine Probleme mit technischen Normen, Zöllen oder Arbeitsgenehmigungen habe. Sein Betrieb könne seine Waren in Mülheim an der Ruhr unter denselben Bedingungen anbieten wie in Mailand, habe der Firmenchef gesagt, deshalb sei der Binnenmarkt „eine tolle Sache“. Solche Firmengeschichten gebe es überall, auch in Xanten, weil die EU den Unternehmen durch den Binnenmarkt die Möglichkeit gebe, in ganz Europa erfolgreich zu sein, sagte Geier. „Diese Europäische Union ist ein Gewinn für Deutschland.“