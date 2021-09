Sparkasse unterstützt Vereine aus Sonsbeck und Millingen : Geld für Bildrechte und ein gestimmtes Klavier

Sonsbeck/Millingen Der Verein für Denkmalpflege aus Sonsbeck und der Gesangsverein Froh und Ernst Millingen erhielten Geld aus der 14. Girocent-Staffel der Sparkasse am Niederrhein.

Alpaka-Dame Clara blickte aufmerksam aus ihrem Stall im Moerser Streichelzoo, als sich dort Vertreter von sechs Vereinen trafen. Anlass war die Vergabe der Spenden aus der 14. Staffel von Girocents. „Das ist Geld, das unsere Kunden direkt von ihrem Girokonto spenden, und zwar immer das, was am Monatsende rechts vom Komma steht“, sagte Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein. Innerhalb von sechs Monaten kamen insgesamt 7789,68 Euro zusammen. Die aktuell rund 2700 Spender entscheiden online, welche Projekte gefördert werden sollen. Neben dem Förderverein des Moerser Streichelzoos, der die meisten Stimmen erhielt, dürfen sich auch der Verein für Denkmalpflege in Sonsbeck und der Gesangsverein Froh und Ernst Millingen freuen.