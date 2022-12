Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten Neues Geschirr für die Mensa

Es gibt abwechselnd Rindfleisch, Fisch und vegetarisches Essen. Daneben bietet Maria Hegmann, die vielen Xantenern aus der Traditionsgaststätte „Einstein“ bekannt ist, Müslis, kleine Vorspeisen und Salate an. „In den Pausen gibt es die ganze Woche hindurch gesunde Snacks und Getränke“, sagt Maria Hegmann. An den drei Tagen, an denen die Kinder und Jugendlichen bis in den Nachmittag hinein Unterricht haben, essen neben den Schülern auch gerne die Lehrer in der Mensa. Pieper schwärmt von den Rinderfrikadellen griechische Art, die Maria Hegmann zuletzt anbot. Aktuell kostet ein warmes Essen mittags 3,50 Euro, je nach Einkaufspreis auch schon mal vier Euro.