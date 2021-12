Geschäftsstelle in Xantens Innenstadt : Sparkasse hat einen neuen Chef am Europaplatz

Sparkasse am Niederrhein: Birte Frie übergibt Leitung an Ludger Wehren Neuer Chef am Europaplatz in Xanten Für die BU: Birte Frie übergibt Ende dieser Woche die Leitung der Geschäftsstelle Xanten an Ludger Wehren, der unweit vom Europaplatz am Stiftsgymnasium sein Abitur gemacht hat und bereits viele Kunden kennt. Sparkasse am Niederrhein Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten In der Geschäftsstelle der Sparkasse am Europaplatz in Xanten gibt es einen Wechsel: Birte Frie übergibt die Leitung an Ludger Wehren. Über ihren Nachfolger sagt die Sparkassenbetriebswirtin: „Ludger passt hier super hin.“

Gut 19 Jahre lang kannten die Kunden der Sparkasse Birte Frie als Leiterin der Geschäftsstelle am Europaplatz in Xanten. Nun geht die erfahrene Sparkassenbetriebswirtin nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand. Zu ihrem Nachfolger hat der Vorstand der Sparkasse am Niederrhein Ludger Wehren berufen (Foto: Sparkasse). Ludger Wehren ist in Xanten kein Unbekannter. Der heute 44-jährige Vater von zwei Kindern machte sein Abitur auf dem Stiftsgymnasium und arbeite bereits zu Beginn seiner Ausbildung in den Geschäftsstellen Xanten und Marienbaum, später wechselte er in die Geschäftsstelle Hochbruch.

Von ihrem Nachfolger Ludger Wehren weiß Birte Frie schon jetzt: „Ludger passt hier super hin, er ist gut vernetzt und kennt bereits viele unserer Kunden.“ Obwohl sie sich jetzt auf etwas mehr Zeit mit Ehemann Norbert, den Söhnen Hagen und Gregor sowie mit Hund Lasse freut, so ganz will Birte Frie die Füße nicht stillhalten. „Der Plan ist, dass ich in absehbarer Zeit ein Ehrenamt übernehme“, sagt sie. Ludger Wehren war bislang stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle in Rheinberg und zuvor in Alpen, zudem arbeitete er neun Jahre als Individualkundenberater der Sparkasse. Er liebt, wie er sagt, Fußball, spielt gerne Skat und ist Fahnenschwenkermeister im Schützenverein.

(RP)