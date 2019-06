Sparkasse lädt ein : Vereine und Ehrenamtler werden in Labbeck geehrt

Giovanni Malaponti mit Liesel Paßmann beim Ehrenamtsforum 2018. Foto: SAN

Sonsbeck Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt Sonsbecker Vereine in diesem Jahr mit rund 29.000 Euro. Am Mittwoch gibt es eine Feierstunde im Feuerwehrgerätehaus in Labbeck.

(RP) Zum Ehrenamtsforum im Feuerwehrgerätehaus Labbeck lädt die Sparkasse am Niederrhein für kommenden Mittwoch, 26. Juni, ab18 Uhr die Vertreter aller gemeinnützigen Vereine und Organisationen aus Sonsbeck ein. Der neue Geschäftsstellenleiter Tim Rütters und sein Team freuen sich darauf, die Spenden zu überreichen. „Im Mittelpunkt stehen die ehrenamtlich tätigen Menschen in der Gemeinde, deren Arbeit wir in diesem Jahr mit insgesamt 28.966 Euro unterstützen“, sagt Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein.