Fahrgastschiff auf Xantener Nord- und Südsee : Später Saisonstart für Fahrgastschiff Seestern

Corona-Zwangspause beendet: Stephanie und Nikolai Nachtigall können mit der Seestern wieder in See stechen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Nach der langen Corona-Zwangspause kann das Fahrgastschiff Seestern wieder auf Xantens Nord- und Südsee fahren. Für den Kapitän und seine Frau bleibt es allerdings ein schwieriges Jahr.

Am Samstag endet für die Crew um Kapitän Nikolai Nachtigall eine lange Wartezeit. Drei Monate später als sonst kann die Seestern endlich in die Saison starten. „Wir freuen uns“, sagte Stephanie Nachtigall. Zusammen mit ihren Mitarbeitern bieten sie und ihr Mann Rundfahrten auf der Xantener Nord- und Südsee an. Mittwochs bis sonntags und an Feiertagen pendelt das Schiff zwischen Vynen, Wardt und Xanten. Es können auch einzelne Teilstrecken gebucht werden. Außerdem bieten Nachtigalls Sonderfahrten an.