Sozialwohnungen in Vynen: Hendricks sieht keinen Grund zur Sorge

Vynen Ex-Bauministerin Barbara Hendricks schaltet sich in die Debatte um Sozialwohnungen in Vynen ein. „Wieso sollen da Probleme entstehen?“, fragt die SPD-Politikerin.

Die ehemalige Bundesbauministerin Barabra Hendricks (SPD) weist Befürchungen zurück, dass durch Sozialwohnungen ein sozialer Brennpunkt in einem Ort entstehe. Die Einkommensgrenzen für das Anrecht auf eine Sozialwohnung seien recht hoch, sodass rund 40 Prozent aller Einwohner in Deutschland dieses Anrecht hätten, schreibt die Bundestagsabgeordnete aus Kleve in einer Stellungnahme. „Diese Wohnungen sind ausdrücklich für die Mitte unserer Gesellschaft gedacht.“ Zum Beispiel könne schon eine Familie mit zwei Kindern das Anrecht auf eine Sozialwohnung haben, wenn der Vater ein Handwerksgeselle sei, und die Mutter halbtags in einer Bäckerei arbeite. „Das gleiche gilt für fast jede alleinstehende Rentnerin oder alleinerziehende Frau“, schreibt Hendricks weiter. „Alles das sind auch in Vynen ganz typische Lebensverhältnisse. Wieso sollen da Probleme entstehen?“