Vorverkauf für neues Stück des Sontheaters beginnt Der schönste Tag wird zur Komödie

Info

Termine Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 14. Januar, 9 Uhr, im Kastell und dauert bis 17 Uhr. Der Ticketpreis bleibt auch 2024 stabil, die Karte kostet im Vorverkauf 15 Euro. 280 Karten können pro Vorstellung verkauft werden. Ab Montag, 15. Januar, geht der Vorverkauf bei Kindermoden Pumuckel an der Wallstaße 6, Tel. 02838 96262, weiter. Auch über Internetseite www.sontheater.de/tickets gibt es Karten. Premiere ist am Freitag, 5. April, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 6., 7., 12., 13., 14., 19. und 20. April. Weitere Infos unter sontheater@online.de oder Tel. 02838 779708.