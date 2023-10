Premiere des Sontheaters Schwieriges Thema – großartig gespielt

Großartig, einfach nur großartig, was die vier Amateur-Schauspieler vom Sontheater da am Freitagabend im Kastell geleistet haben. Mit viel Spiel-Freude und absolut professionell waren Regina Leurs, Marion Kluth, Christian Grune (der auch Rege führt) und Dieter Kluth in der Komödie „Die Niere“ in die Rollen zweiter befreundeter Ehepaare geschlüpft, die sich zum Abendessen getroffen haben, um auf den Erfolg des Stararchitekten Arnold (Grune) anzustoßen. Doch dann kommt alles ganz anders…