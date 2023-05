Schützen auf Schaustellersuche Trotz der Schausteller-Absage steigt die Vorfreude auf die Sonsbecker Kirmes

Höhepunkt der Sonsbecker Kirmes ist schließlich der Galaball am Montag, 5. Juni. Nach dem Umzug durch den Ort erfolgt gegen 18.30 Uhr zunächst das Fahnenschwenken. Der Galaball selber beginnt um 19 Uhr. Eintrittsgelder in Höhe von fünf Euro sind auch in diesem Jahr sowohl am Freitag und wie auch am Samstag „unentbehrlich“, sagen die Schützen. Nach wie vor, so beteuern sie, würden sie aber keine Gewinne erwirtschaften.