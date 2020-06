Schule in Sonsbeck : Sonsbecker Realschule ist bald startklar

Es sind mehr als die 17 notwendigen Schüler angemeldet worden. Auch die Leitung der Schule steht samt Kollegium. Zunächst wird nur ein Gebäudeteil bezogen. Der wird gerade hergerichtet.

Trotz Corona-Krise geht die Realschule Sonsbeck wie geplant an den Start: Am 12. August beginnt dort für die ersten Kinder der erste Schultag an einer weiterführenden Schule. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Doch Elke Reichertz, die die Gründung der Privatschule auf den Weg gebracht hat, ist zuversichtlich, dass auch weiter alles nach Plan laufen wird: „Durch Corona hat sich alles ein wenig verzögert. Dafür arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, die Schule pünktlich fertigzustellen“, sagt sie.

„Wir stellen hier alles auf den Kopf“, sagt Reichertz. Die Kinder werden an ihrem ersten Schultag in „hellen, renovierten und gestrichenen Räumen“ erwartet. „Ein frischer Start für alle“, sagt Reichertz. Jetzt müsse nur noch noch auf die Genehmigung der Bezirksregierung gewartet werden – da aber alle Voraussetzungen erfüllt würden, sei dies nur ein formeller Akt.

Dem Schulstart am 12. August steht also nichts mehr im Wege. Dass alles so schnell gehen würde, hatte die 48-jährige Initiatorin nicht gedacht. Vor zwei Jahren, im Sommer 2018, kamen sie und ihr Mann auf die Idee, eine eigene Schule zu gründen. Sie zögerten nicht lange, fanden schnell ein Gebäude, ein Planungsteam und viel Zuspruch. „Für so einen kleinen Ort ist das schon beachtlich“, findet Reichertz.