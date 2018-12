Grußwort zum Jahreswechsel : Sonsbecks Jahr mit Höhen und Tiefen

Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Bürgermeister Heiko Schmidt freut sich, dass im abgelaufenen Jahr einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht werden konnten. Und vor allem bei weniger erfreulichen Ereignissen habe sich gezeigt, dass vor allem eine Sache das Leben in Sonsbeck bestimme: Der dörfliche Zusammenhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Plüm Von Markus Plüm Redakteur Autorendetails aufklappen Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Das Jahr 2018 war für die Gemeinde Sonsbeck ein ebenso ereignisreiches wie denkwürdiges Jahr. Neben vielen positiven Nachrichten, wie dem positiven Bescheid auf den Förderantrag zum Neubau des Aussichtsturms auf dem Dürsberg, mussten Bürger und Verwaltung auch einige bitte Kröten schlucken. So musste sich die Gemeinde in diesem Sommer nach 50 Jahren von der s’Grooten-Hauptschule verabschieden, zu allem Überfluss wurde auch das Ende des Gesamtschulstandorts für das Jahr 2020 beschlossen.

Dennoch zieht Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt ein insgesamt positives Fazit des abgelaufenen Jahres und blickt obendrein optimistisch in die Zukunft. Denn bereits 2018 habe den Sonsbeckern einiges abverlangt, durch sozialen Zusammenhalt und eine intakte dörfliche Struktur habe man aber alle Klippen umschiffen können. „Die enorme Trockenheit und viel Sonne wirkten sich höchst unterschiedlich auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. Hier gilt es den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes und der Freiwilligen Feuerwehr zu danken, die versucht haben, die schlimmsten Folgen abzuwenden.“

Aber auch darüber hinaus ist Schmidt stolz, dass sich einiges in der Gemeinde getan hat. Aus touristischer Sicht nennt er die Fertigstellung des Alleenradwegs Boxteler Bahn, die Anbindung an die per Fahrrad erkundbare „Römer-Lippe-Route“ und vor allen Dingen die erhaltene Fördermittelzusage für den neuen Aussichtsturm. „Mit dem Geld kann neben dem Turm unter anderem auch die Gestaltung des Umfelds mit einem Naturerlebnispfad realisiert werden.“ Wann die Abrissarbeiten des alten, maroden Turms starten, sei aber noch nicht abzusehen.

Denn zunächst hat die detaillierte Ausarbeitung des Projekts „Klimaschutz in Bewegung“ Priorität. Damit hatte die Gemeinde an einem Wettbewerb des Landeswirtschaftsministeriums teilgenommen und war als einzige Kommune am Niederrhein siegreich daraus hervorgegangen. Mit seiner Zustimmung brachte der Rat in seiner letzten Sitzung in der vergangenen Woche die Planungen auf den Weg, wodurch noch in diesem Jahr die Turnhalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule energetisch saniert, durch einen neuen Radweg entlang des Schulgeländes eine verbesserte Erreichbarkeit erzielt werden sowie eine Integration des Themas „Klimawandel“ in den Schulunterricht erfolgen könnte.



Sonsbeck : Ehrenamtler bilden Sonsbecks Rückgrat

zurück

weiter

Ein weiteres Großprojekt wird sich allerdings noch etwas in die Länge ziehen. „Die Bemühungen, den Außenbereich flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen, laufen auf Hochtouren. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob sich Firmen für einen Ausbau bewerben. Dann könnte im Frühjahr 2019 der Auftrag vergeben und mit der eigentlichen Ausbauphase begonnen werden, die voraussichtlich bis zu drei Jahre dauern kann“, sagt Schmidt. Doch an anderer Stelle ging es in den Außenbereichen in diesem Jahr dafür schneller voran. Das Pfarrheim in Labbeck konnte mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet werden – und wird dank Landesfördermitteln im kommenden Jahr auch ein neues Dach erhalten.

Trotz aller wichtiger Investitionen. Schmidt ist stolz darauf, dass Sonsbeck weiterhin schuldenfrei sei. „Bei 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind wir nach wie vor eine von elf schuldenfreien Städten oder Gemeinden.“ Daher sollen auch im kommenden Jahr weder die Grund- noch die Gewerbesteuer weiter angehoben werden.

Doch das gemeindliche Leben hätten im abgelaufenen Jahr nicht nur die positiven Nachrichten geprägt. Auch und vor allem die weniger erfreulichen Ereignisse hätten gezeigt, dass dörflicher Zusammenhalt immer noch ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in Sonsbeck sei und auch weiterhin sein müsse. Denn besonders der Abschied von der s’Grooten-Hauptschule nach 50-jährigem Bestehen habe eine große Lücke hinterlassen. Denn die pädagogische Einrichtung sei über Jahrzehnte als „stets als ausdrucksstarke, unverwechselbare und leistungsstarke Schule bekannt“ gewesen. „Um so enttäuschender ist es, dass auch der Sonbecker Teilstandort der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgrund der ungenügenden Anmeldezahlen nicht mehr tragbar ist“, bedauert Schmidt. Die Entscheidung, den Standort mit dem Jahrgang 2019/2020 auslaufen zu lassen, sei daher auch niemandem einfach gefallen.