Rathaus in Sonsbeck : Bürgermeister verabschiedet seine Mutter in den Ruhestand

Sonsbeck 30 Jahre tat Marlies Schmidt Dienst im Sonsbecker Rathaus, lange im Vorzimmer von Bürgermeister Leo Giesbers. Den löste vor sechs Jahren ihr Sohn Heiko Schmidt ab.

So etwas kommt nicht so häufig vor: Bürgermeister Heiko Schmidt hat seine Mutter, die im Rathaus lange Dienst getan hat, höchstselbst in den Ruhestand verabschiedet. Marlies Schmidt ist bereits am 1. Juli aus dem Dienst der Gemeinde ausgeschieden. Coronabedingt konnte erst jetzt die offizielle Verabschiedung stattfinden.