Straßensanierung in Sonsbeck : Die Baustelle auf der L 460 wandert ein Stück weiter

Sonsbeck/Alpen Die Langzeit-Baustelle Sonsbecker Straße nähert sich ihrem Ende. Es fehlt jetzt noch ein Stück Kanal. Eine ziemlich schwer Aufgabe, die Anfang September erledigt sein soll.

Die Sonsbecker Straße (L 460) in Sonsbeck ist vom Ende der Hammer Straße aus in Richtung Sonsbeck und umgekehrt von Montag, 23. August, an wieder befahrbar. Das hat Straßen NRW am Freitag mitgeteilt. Allerdings kommt es dann in Fahrtrichtung Wesel wegen Bauarbeiten zwischen dem Ende der Hammer Straße bis zur Veener Straße erneut zu einer Vollsperrung. Erst von Freitag, 3. September, an kann diese aufgehoben werden und der Verkehr dann auch auf diesem Abschnitt wieder ungehindert rollen. Eine Umleitung ist eingerichtet, so Straßen NRW.