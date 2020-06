Kommunalpolitik in Sonsbeck : Sonsbecks Grüne haben sich für die Wahl formiert

Kommunalpolitik in Sonsbeck

Sonsbeck Die Grünen sind zuversichtlich, dass sie im September ihren Stimmenanteil verbessern können. Vor sechs Jahren zogen sie nach neun Prozent an der Urne mit zwei Leuten in den Rat ein.

Auf der Reserveliste stehen neun Namen. Das Spitzenteam, so die Grünen, bildeten die ersten vier Plätze der Liste, die nach Anteil der Stimmen greift, sollte die Partei wie vor sechs Jahren kein Direktmandat ziehen. Bei der Wahl 2014 holten die Grünen neun Prozent und zogen mit zwei Leuten in den Rat ein.

Auf Listenplatz 1 und 2 wurden die Sprecher des Ortsverbandes, Stefanie Michaelis und Werner Kalter, gewählt. Michaelis ist 43 Jahre alt, Sonderpädagogin und arbeitet ehrenamtlich beim Unternehmen Zündkerze und den Klimpansen, der integrativen Klettergruppe. Diplomingenieur Kalter (71) ist ehrenamtlich bei den NRW-Wirtschaftssenioren tätig. Auf Platz 3 und 4 folgen der 34-jährige Sonderpädagoge Christoph Fromont (Schriftführer) und Vermessungstechniker Sascha Wüllenweber (29). Die weiteren Listenplätze belegen Walter Malzkorn, Lukas Aster, Ulla Jansen-Hammel, Frank Klier und Mia Wojciechowski. „Alle verfolgen ein Ziel: in möglichst hoher Anzahl in den Gemeinderat einziehen“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.