Kreatives, Sport und Tagesfahrten : Sonsbecker Ferienspaß gibt der Langeweile keine Chance

Sonsbeck Aus insgesamt 30 Veranstaltungen können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien auswählen. Für alle Interessen und Vorlieben bieten die Sonsbecker Vereine und Institutionen etwas an.

Auch in den kommenden Sommerferien bietet die Gemeinde Sonsbeck in Kooperation mit Vereinen und Institutionen wieder ein vielfältiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Insgesamt 30 Angebote und Veranstaltungen verteilen sich auf die sechs Wochen schulfreie Zeit.

Sportlich wird es hingegen beim Angebot des TC Sonsbeck, der einen Tennis-Kurs für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren anbietet. Der Kurs findet vom 16. bis 18. Juli jeweils von 9.30 bis 12 Uhr auf der Tennisanlage an der Parkstraße statt. Die Teilnahme ist kostenlos, wer will, kann für fünf Euro ein Mittagessen reservieren. Anmeldungen müssen bis zum 12. Juli bei André van den Bruck unter 0171 5408155 oder unter info@tc-sonsbeck.de eingegangen sein.

Sportlich-spaßig wird es dann am Donnerstag, 25. Juli, auf der Bolzwiese der Grundschule. Von 16 bis 19 Uhr können maximal 20 Kinder ab zwölf Jahren dort Bubble-Soccer spielen, bei dem man in einer riesigen Luftblase steckt. Veranstalter ist das Ev. Jugendzentrum „H.o.T“, Anmeldungen müssen bis zum 22. Juli unter 02838 778503 eingehen.

Richtig viel Action bietet der Tagesausflug der Jungen Union Sonsbeck, die am Donnerstag, 8. August, eine Fahrt zum Movie Park nach Bottrop anbietet. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren, die Kosten betragen 17 Euro pro Person. Los geht’s in Bussen um 8.30 Uhr in Hamb, danach sind zwei weitere Einstiegspunkte geplant. Zurück sind die Kinder gegen 19.30 Uhr. Die Anmeldung findet am Dienstag, 9. Juli, von 16.30 bis 17 Uhr im Kastell statt.