Dank Leader-Wettbewerb „Bunt statt grau“ : Von der Steinwüste zum grünen Paradies

In wenigen Monaten dürfen sich Agnes, Hanna und Andre Bergmann (2., 3. u. 4. v.l.) über deutliche mehr Farbe in ihrem bislang tristen Vorgarten freuen. Zum Gewinn des Leader-Wettbewerbs „Bunt statt grau“ gratulierten Regionalmanager Eike Schultz (l.) sowie die Grütters-Experten Erik Peters, Gitta Jagusch und Ines Riedel. RP-Foto: Fischer. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Der Sonsbecker Andre Bergmann hat den Leader-Wettbewerb „Bunt statt grau“ gewonnen. Sein steinerner Vorgarten wird von Experten nun in eine Pflanzenoase verwandelt. Im Frühjahr soll das naturnahe Ergebnis fertiggestellt sein.

Irgendwann hatte Andre Bergmann genug. Die Temperaturen vor seinem Haus nahmen im Sommer unerträgliche Ausmaße an. „Es wird in unserem bei Vorgarten bei Sonnenschein sehr heiß, das ist schon erstaunlich.“ Und der Grund dafür ist hausgemacht. Denn im Jahr 2014 folgten Bergmann und seine Frau Agnes dem damaligen Trend und verzichteten vor ihrem Haus auf bepflanzte Beete, Blumen oder eine Rasenfläche. Stattdessen entschied sich das Paar für die vermeintlich pflegeleichte Variante aus Pflaster, Schotter und Split. „Wir brauchten Platz für zwei Auto-Stellplätze.“ Zwei kleine Bäume sollten zumindest als kleiner, grüner Blickfang dienen. Und so bestimmte in den folgenden Jahren vor allem die Farbe Grau das Erscheinungsbild des Bergmann’schen Vorgartens.

Doch nach und nach reifte die Erkenntnis, dass diese Entscheidung vielleicht nicht die allerbeste gewesen sein könnte. Denn inzwischen bahnt sich das Unkraut seinen Weg durch die Schotterflächen und erfordert regelmäßiges Eingreifen. „Und irgendwie wollen wir inzwischen auch wieder mehr Natur und Farbe vor unserem Haus“, sagt der Sonsbecker.

Info Von der Steinwüste zum Insektenparadies Begleitung Die RP wird den Umbauprozess des Vorgartens der Familie Bergmann in den kommenden Monaten begleiten. Prozess Im Februar werden die Pläne vorgestellt, im Frühjahr soll das Endergebnis vorzeigbar sein.

Daher kam ihm die zweite Auflage des Leader-Wettbewerbs „Bunt statt grau“ gerade recht. Gesucht wurden Gartenbesitzer, die sich von ihrer Steinwüste trennen und ihren Vorgarten in ein natürliches Refugium verwandeln lassen wollten. Als Gewinn lockte die Umgestaltung des Vorgartens durch Experten der Sonsbecker Gartenbaufirma Grütters sowie ein Pflanzen-Gutschein im Wert von 200 Euro. Bergmann bewarb sich – und erhielt den Zuschlag. Am Donnerstag machten sich dann auch die Profis von Grütters ein erstes Bild von der Arbeit, die in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Gartenplanerin Gitta Jagusch sah direkt: „So ein schönes Haus verdient einen schönen Vorgarten.“ Und Grütters-Geschäftsführer Erik Peters ergänzte: „Natürlich braucht ein grüner Garten immer Pflege, aber es gibt Mittel und Wege, den Aufwand zu minimieren.“

Nach dem Jahreswechsel werden die Planungen dann ihren Lauf nehmen. „Wir werden uns mit der Familie Bergmann zusammensetzen und uns ihre Wünsche anhören. Was soll bleiben, was kann weg? Welche Pflanzen sollen im neuen Vorgarten stehen? Danach können wir dann erste Überlegungen zu Papier bringen“, erläuterte Peters. Sobald das erste Konzept dann steht, können Andre Bergmann und seine Frau noch eventuelle Änderungswünsche äußern. „Und im März oder April können wir dann mit der Umsetzung beginnen“, so Peters.