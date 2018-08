Für den amtierenden König der St.-Hubert-Schützenbruderschaft Labbeck, René Kaja, wird am 18. August ein Nachfolger gesucht. Foto: Schützen

SONSBECK Auf dem Dorfplatz wird am 18. August das Königsschießen ausgetragen. Danach dürfen sich auch Kinder daran versuchen, den Vogel von der Stange zu holen.

(RP) In knapp zwei Wochen ist es so weit: Das Vogelschießen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Labbeck findet am Samstag, 18. August, ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Die Ausgabe der Schießnummern beginnt um 13.30 Uhr.