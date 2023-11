Unfall in Sonsbeck Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Furth-Kreuzung

In Sonsbeck hat sich am Mittwoch gegen 15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind zwei Autofahrer verletzt worden. Der Fahrer eines weißen Skoda war auf der Hammerstraße aus Richtung Veen unterwegs und beabsichtigte, die Xantener Straße an der Kreuzung Furth Richtung Labbeck in die Marienbaumer Straße zu überqueren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Vorfahrt missachtete, so dass es zu einer Kollision mit dem dunklen Audi eines Fahrers kam, der aus Xanten kommend auf der Xantener Straße Richtung Sonsbeck fuhr. Das Auto landete im Straßengraben. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.