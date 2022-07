Die Feuerwehr ins Sonsbeck musste in der Nacht zu Sonntag um 5 Uhr ausrücken. Alarm in Labbeck. Gegen Mittag brannte mitten in Sonsbeck der Keller eines Einfamilienhauses.



In einer Werkstatt auf einem Bauernhof in Labbeck war der Akku eines E-Bikes während des Ladevorganges in Brand geraten.