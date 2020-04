Zwei Bewohner und eine Pflegekraft erkrankt : Corona-Fälle in einem Sonsbecker Pflegeheim

In einer Pflegeeinrichtung in Sonsbeck sind drei Menschen positiv auf Corona gestestet worden - zwei Bewohner und eine Pflegekraft. Foto: dpa/Peter Kneffel

Sonsbeck Der Kreis Wesel hat auf Anfrage bestätigt, dass in einer Altenpflegeeinrichtung in Sonsbeck drei Personen mit dem Coronavirus infiziert sind.

Im Kreis Wesel sind in zwei Senioreneinrichtungen mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine davon soll nach bisher unbestätigten Informationen der Redaktion das Gerebernus-Haus in Sonsbeck sein.

In der Sonsbecker Einrichtung seien zwei Bewohner und eine Pflegekraft positiv auf das Virus getestet worden, heißt es in der gerade veröffentlichten Mitteilung des Kreises Wesel. Einer der beiden infizierten Bewohner sei aufgrund des Gesundheitszustands in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Die andere infizierte Person sei stabil und bleibe zunächst unter strengen Quarantänemaßnahmen in der Einrichtung. Die ärztliche Betreuung sei sichergestellt. Alle Bewohner der Einrichtung würden für zwei Wochen auf ihren Zimmern isoliert. Die Pflege werde unter strengsten Hygienemaßnahmen fortgesetzt.