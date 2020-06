Feuerwehreinsatz : Zimmerbrand in einem Sonsbecker Flüchtlingsheim

Sonsbeck Die Sonsbecker Feuerwehr ist am Dienstag zur Stettiner Straße ausgerückt. In einem von drei Flüchtlingen bewohnten Container, der auf dem Geände der Spedition Hegmann Transit steht, brannte ein Zimmer.

Am Dienstagnachmittag hat es in einer Flüchtlingsunterkunft an der Stettiner Straße gebrannt. Wie die Sonsbecker Feuerwehr mitteilte, waren zwei der drei Bewohner in dem Wohncontainer. Sie retteten sich aber ins Freie, als das Feuer gegen 17 Uhr ausbrach. Das Bett eines der Bewohner habe in Flammen gestanden. Wehrleute der Einheiten Sonsbeck und Hamb löschten das Feuer unter Atemschutz, auch die Drehleiter der Feuerwehr Xanten, zwei Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Der Container ist nicht mehr bewohnbar, die Männer werden in anderen Wohnungen untergebracht. Was die Ursache für das Feuer war, ist unklar.