Niemand verletzt Zimmerbrand in Sonsbeck geht glimpflich aus

Die Feuerwehr Sonsbeck ist am Samstag um 17.34 Uhr zur Balberger Straße gerufen worden. Ihr war ein Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr gemeldet worden. Deshalb seien die Einheiten Sonsbeck und Labbeck, die Drehleiter der Feuerwehr Xanten, der Rettungsdienst und die Polizei angerückt, berichtete die Feuerwehr. Der Einsatz sei glimpflich verlaufen, Personen seien nicht verletzt worden. In einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Brand sei von den Bewohnern vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft worden. Alle Personen hätten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Sonsbeck kontrollierte den betroffenen Bereich, musste aber nicht weiter tätig werden. Die Einsatzstelle wurde nach knapp einer Stunde für weitere Maßnahmen an das Ordnungsamt übergeben.