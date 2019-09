kfd Sonsbeck : Zeitreise mit dem Poesiealbum

Sonsbeck Ein Nachmittag mit den liebevoll gestalteten Büchern führte die Frauen der kfd Sonsbeck in ihre Kindheit zurück.

Der Ursprung mit so genannten Stammbüchern, über die sich Männer austauschten, liegt in der Reformationszeit. Romantischer mit gereimten Versen wurde es später mit den Poesiealben der Mädchen. Darin schwor man sich lebensbegleitende Freundschaft, schon lange vor Facebook und Co. Zugleich dokumentierte das Poesiealbum des 20. Jahrhunderts auch den gesellschaftlichen Wandel, wie sich in Sonsbeck anhand der Verse feststellen ließ. Mit Glanzbildern, Malereien und fein säuberlich geschriebenen Versen präsentierte sich die linke Buchseite, die rechte Seite blieb für die Verse reserviert. Was schrieben Mitschülerinnen in den 1950er Jahre rein, welche Verse wurden später ausgesucht?