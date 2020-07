Heimatgeschichte in Sonsbeck : Prunkteller jetzt hinter Sicherheitsglas

Treffpunkt Gommansche Mühle (von rechts): Andre Verhoeven, Kristin Hendriksen, Peter Labuda und Leo Giesbers. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Der Verein für Denkmalpflege in Sonsbeck hat in der Gommanschen Mühle seine Anschaffungen zur Ausstellung historischer Töpferkunstwerke präsentiert. Finanziell unterstützt wurden die Schauschränke durch die Leader-Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Da war er wieder, der trockene Humor, mit dem Sonsbecks Alt-Bürgermeister Leo Giesbers früher so manche politische Sitzung geleitet hat: 1,8 Billionen Euro stark sei ja der Haushalt, den die 27 Staatschefs der Europäische Union in Brüssel verabschiedet hätten – da dürfte doch für kleine Projekte in Sonsbeck in Zukunft auch etwas abfallen, sagte Giesbers am Dienstag in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzendes des Vereins für Denkmalpflege in der Gommanschen Mühle. Hier präsentierte der Verein sechs Vitrinen aus Sicherheitsglas, die die Denkmalpfleger mit finanzieller Unterstützung aus dem Leader-Programm anschaffen konnten. Knapp 5000 Euro haben sie gekostet, 65 Prozent davon kommen aus Leader-Mitteln.

In die Mühle war auch Leader-Regionalmanagerin Kristin Hendriksen gekommen. Sie freute sich mit Leo Giesbers, Schriftführer Peter Labudda, Beisitzer André Verhoeven und Ludger van Bebber, beim Verein für Denkmalpflege für die Finanzen zuständig, darüber, dass in den Vitrinen unter anderem eine Bitt-Tafel und die Nachbildungen der drei alten Prunkteller aus der Werkstatt des Töpfers Kippes aus Geldern-Vernum Platz finden. Die sind im Original in Sonsbecker Töpfereien gefertigt worden und legen Zeugnis ab von der 500 Jahre alten Töpferkunst in der kleinsten Gemeinde im Kreis Wesel. Prunkteller wurden früher hergestellt, wenn ein Kind geboren wurde oder aus der Familie jemand heiratete.

Info Erinnerungen an ein 700 Jahre altes Gut Gut Sandfurt In seiner Jahreshauptversammlung am 14. August um 17 Uhr auf Gut Sandfurt beschäftigt sich der Verein mit dem 700 Jahre alten Gut, das seit mindestens 400 Jahren im Besitz der Familie Küsters ist und an der Grenze zu Uedem liegt. St. Nikolaus Am Nikolaustag, 6. Dezember, wird sich der Verein für Denkmalpflege wieder am offenen Adventskalender in der Gemeinde beteiligen – „falls der zustande kommt, wovon ich aber ausgehe“, so Leo Giesbers. An der Gommanschen Mühle (bei schlechtem Wetter im Kastell) sind Aktionen mit Musik geplant.

In den neuen Glasvitrinen finden im nächsten Jahr auch Exponate Platz, die anschaulich machen sollen, wie das Leben in Sonsbck nach Ende des Zweiten Weltkrieges ausgesehen hat. Sie werden Teil der Ausstellung „75 Jahre Freiheit“ sein, die eigentlich am 8. Mai hätte eröffnet werden sollen. „Da hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Giesbers. Jetzt wird die geplante Ausstellung aufs nächste Jahr verschoben. Eröffnung, so hofft der Verein für Denkmalpflege, soll am 8. Mai 2021 sein. Bei der Dokumentation wird der Verein vom Heimatmuseum Groesbeek unterstützt, in dem das karge Leben bei Kriegsende dargestellt ist.

Mit Hilfe von historischen Dokumenten, Totenzetteln, Luftaufnahmen aus englischen Archiven – unter anderem dem War-Museum – Alltagsgegenständen aus der Kriegszeit, die teilweise von Sonsbeckern zur Verfügung gestellt werden, „sollen sich vor allem auch jüngere Menschen ein Bild davon machen können, was man vor 75 Jahren tun musste, um überleben zu können“, erläuterte Giesbers die Zielsetzung der Erinnerung. Es sei wichtig, sich für Frieden einzusetzen, sich bewusst zu machen, dass man schon 75 Jahre in Freiheit und Frieden lebe – „so eine lange Zeit hat es das vorher noch nie gegeben“.

Am 24. Januar 1983 ist in Sonsbeck der Verein für Denkmalpflege gegründet worden, um ein Ehrenmal zum Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege zu errichten. Die Kosten – mehr als 50.000 Euro – waren über Spenden von Bürgern, Vereinen. Bruderschaften und der örtlichen Bankinstitute zusammen gekommen. Das Ehrenmal, auf dem die Namen von 318 getöteten Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger in Stein gehauen sind, wurde am 13. November 1987 feierlich eingeweiht.

Knapp fünf Jahre später, genau am 24. Mai 1992, konnte die ebenfalls mit Spendengeldern sowie finanzieller Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins sowie des Landes Nordrhein-Westfalen renovierte Gommansche Mühle als sogenannte „kulturhistorische Begegnungsstätte“ feierlich eröffnet werden. Im Obergeschoss ist seither eine Dauerausstellung mit typisch niederrheinischen Irdenwaren zu sehen. Die Mühle, die seit fünf Jahren bei vielen Brautpaaren auch als Kulisse für ihre Trauung sehr beliebt ist, ist nach der Familie Gomman benannt worden und wurde historischen Quellen zufolge im Jahre 1870 in Betrieb genommen.