Gedenkgottesdienst in Sonsbeck Bewegender Abschied von Heiko Schmidt

Er sei ein Teamplayer gewesen, habe für ein positives Arbeitsklima im Rathaus gesorgt. Bogedain: „Es ist unendlich traurig, dass er die Eröffnung des Ärztehauses, für das er sich so eingesetzt hat, nicht mehr erlebt.“ Und dass er nicht dabei sein kann, wenn der erste Jahrgang verabschiedet wird in der neuen privaten Realschule in Sonsbeck, deren Aufbau ihm sehr am Herzen gelegen habe. „Ruhe in Frieden, Heiko“, so die Bürgermeisterin.