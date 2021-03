Teststellen erweitern Kapazitäten : Große Nachfrage nach Schnelltests vor Ostern

Das Sonsbecker Testzentrum in der ehemaligen Gaststätte Bauernhaus an der Xantener Straße ist auch an den Osterfeiertagen geöffnet (Archiv). Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten/Rheinberg/Sonsbeck Vor Familienbesuchen zu Ostern wollen viele Menschen die Sicherheit, dass sie ihre Lieben nicht mit dem Coronavirus anstecken werden. Um den Bedarf zu decken, erweitern einige Teststellen ihre Kapazitäten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor Ostern steigt die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests. Eine Woche vorher sind schon viele Termine vergeben, teilweise sind die Teststellen ausgebucht. „Die Nachfrage ist riesig“, sagte zum Beispiel Maximilian Dyckmans von der Hirsch-Apotheke in Xanten. Bis zu 60 Tests würden seine Mitarbeiter und er am Tag schaffen. Doppelt so viele würden nachgefragt. Aber das übersteige ihre Kapazitäten. Bis Ostern seien die Termine schon nahezu ausgebucht.

Auch in Rheinberg ist eine deutlich gstiegene Nachfrage zu spüren. „Vor Ostern steigt der Bedarf“, berichtete Apothekerin Vera Peschers-Sonderkamp, die im Veranstaltungssaal Vokato an der Ecke Innenwall / Gelderstraße ein Testzentrum eingerichtet hat, die Anmeldung läuft über die Einhorn-Apotheke. „Wir haben die Zeiten erweitert, so dass wir noch Kapazitäten frei haben.“

Zahlreiche Ärzte bieten ebenfalls kostenlose Schnelltests an. Dafür sei eine Mitarbeiterin abgestellt worden, berichtete Hausarzt Georgios Ikonomou von der Praxis am Dombogen in Xanten. „Sie hat gut zu tun, aber es knubbelt sich nicht.“ Er riet Menschen, die vor Ostern einen Test machen wollen und noch keinen Termin haben: „Eigentlich kann man zu jedem Arzt gehen, der Tests anbietet. Es muss nicht der eigene Hausarzt sein.“ Sofern der Arzt Kapazität habe, werde er sicherlich nicht nur eigene Patienten testen. „Einfach mal anfragen.“

Das Team von Ripkens Training arbeitet im Sonsbecker Testzentrum an den Feiertagen durch. Ein Software-Problem hat dazu geführt, dass allein für Ostersamstag 300 Anmeldungen eingegangen sind. Doch Stefan Ripkens versichert: „Wir schaffen es, alle zu bedienen. Die Kapazitäten reichen aus.“ Dafür werden sechs Mitarbeiter statt der üblichen drei bis vier im Einsatz sein. Das Ehepaar Ripkens bittet lediglich um Verständnis, wenn es dennoch mal zu ein paar Minuten Wartezeit komme. Um den großen Bedarf zu decken, hat sich das Paar entschieden, das Testzentrum auch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr zu öffnen.

Seit dem 8. März können Bürger einmal pro Woche kostenlos einen Corona-Schnelltest (POC-Tests) machen lassen.

(wer/up/beaw)