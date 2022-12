Neues Pumpwerk soll nach Xanten ableiten Lineg will Kläranlage in Labbeck umbauen

Die Tage der Kläranlage in Labbeck sind gezählt. Die 1978 erbaute Anlage habe einen hohen Investitionsbedarf, teilt der Wasserwirtschaftsverband Lineg als Betreiber mit. Die Bausubstanz sei nicht mehr die beste und der technische Stand nicht zukunftsfähig. Statt die Anlage jedoch instandzusetzen, plant die Lineg einen kompletten Neubau. So soll in Labbeck eine moderne Abwasserpumpanlage entstehen, die die Abwässer zur Kläranlage nach Xanten-Lüttingen umleitet. Der rund fünf Millionen Euro teure Umbau soll 2023 starten.