Wolfgang Bosbach in Sonsbeck Ein Politprofi erklärt Krisen und Kriege

Wolfgang Bosbach begann den Abend mit einem Scherz: „Willst du nicht nochmal für den Bundestag kandidieren“, habe seine Frau ihn gefragt, „dann wärst du wenigstens hin und wieder zu Hause.“ Mit einem verschmitzten Lächeln leitete der 70-jährige seinen Vortrag ein, den er auf der Jahreshauptversammlung der Sonsbecker CDU hielt. In einem gut gefüllten Saal des Hubertushauses in Hamb sprach er über „Krieg und Krisen in Europa“. Aber sein Vortrag wurde zwischendurch immer wieder durch kleine lustige Anekdoten aus seinem privaten Umfeld aufgelockert.