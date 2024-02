Zentrale Unterbringung in Sonsbeck Die ersten Wohncontainer für Flüchtlinge werden aufgebaut

An der Rostocker Straße in Sonsbeck sind am Dienstag die ersten Wohncontainer für Flüchtlinge angeliefert und aufgebaut worden. Wie der Ordnungsamtsleiter und zweiter allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, Markus Janßen, erklärte, sollen in den kommenden zwei Wochen auch die weiteren Container sukzessive folgen. Insgesamt werden südlich des Gewerbegebietes Peterskaul 30 Container der Herstellerfirma Conlinving aus Lemgo errichtet, um als zentrale Unterbringungsmöglichkeit zu dienen. Parallel wird direkt nebenan eine Flüchtlingsunterkunft in Hallenbauweise gebaut, so dass auf dem Areal insgesamt 130 Menschen untergebracht werden können.