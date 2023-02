250.000 Euro für PV-Anlagen Sonsbeck will Solaroffensive auf Gemeindedächern starten

Bei einer Vorabprüfung der Verwaltung auf Basis des Solarpotenzialkatasters haben sich sechs gemeindeeigene Gebäude für die Errichtung von PV-Anlagen als besonders geeignet erwiesen: das Feuerwehrgerätehaus Hamb, das Hubertushaus, der Bauhof, die Pumpstationen an der Parkstraße sowie an der Straße Zur Licht sowie das Gebäude an der Xantener Straße 1. Sie haben ausgehend von der Sonneneinstrahlung und Dachneigung nicht nur großes Solarpotenzial, sie sind auch von der Bausubstanz her dafür ausgelegt.