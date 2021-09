Nach Ausstieg der Gemeinde Alpen : Sonsbeck will bei Finanzbuchhaltung an Vertrag mit Xanten festhalten

Sonsbeck will bei Finanzbuchhaltung an Vertrag mit Xanten festhalten

Sonsbeck/Xanten Der Sonsbecker Haupt- und Finanzausschuss plädiert einstimmig für die weitere Zusammenarbeit mit Xanten bei der Zahlungsabwicklung. Alpen hat den Vertrag gekündigt.

Auch nachdem die Gemeinde Alpen den Vertrag mit der Stadt Xanten gekündigt hat, will Sonsbeck seine Finanzbuchhaltung offenbar weiter von Xanten durchführen lassen. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss die entsprechende Vereinbarung einstimmig. Das letzte Wort hat der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 16. September.