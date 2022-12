Bis zu 70.000 Euro für neue Mediziner Sonsbeck will Ärzteförderung mehr als verdoppeln

Die Gemeinde Sonsbeck will nochmals deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um die medizinische Versorgung im Ort zu sichern. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, die Zuschüsse für sich neu in Sonsbeck ansiedelnde Ärzte von derzeit bis 30.000 Euro auf künftig bis 70.000 Euro zu erhöhen. Bereits niedergelassene Ärzte sollen weiterhin eine finanzielle Unterstützung von bis zu 10.000 Euro beantragen können. Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Dezember.