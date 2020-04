Kostenpflichtiger Inhalt: Senioreneinrichtung in Sonsbeck : Weitere Corona-Fälle im Gerebernus-Haus

In der Sonsbecker Senioreneinrichtung Gerebernus-Haus sind sechs Personen an Covid-19 erkrankt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Fünf Bewohner und ein Mitarbeiter in der Sonsbecker Senioreneinrichtung sind an Covid-19 erkrankt. Die Menschen in der Gemeinde machen sich große Sorgen, weil das Virus näher komme, sagt Bürgermeister Heiko Schmidt.