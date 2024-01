Orte, Zeiten, Besonderheiten Was zum Straßen-Karneval in Sonsbeck geplant ist

Los geht’s am Altweibertag-Donnerstag, 8. Februar, ab 14 Uhr in der Gaststätte Am Markt bei Marlies und Hans Hahn, wo sich alle Möhnen wie gewohnt treffen und einstimmen. Der Umzug durch den Ortskern startet um 15.11 Uhr. Als erstes wird die Sonsbecker Geschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein gestürmt. Nach der ersten Stärkung geht‘s weiter zur Sonsbecker Geschäftsstelle der Volksbank am Niederrhein. Von dort aus startet die Schar der alten Weiber zum Sturm auf das Kastell, um den begehrten Schlüssel zu ergattern. Dort werden die Möhnen gegen 16.30 Uhr eintreffen.