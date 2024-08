Was der Waldboden über den Tüschenwald in Sonsbeck aussagt Försters Kapital steckt im Boden

Schneider rückt näher, um sich die nun sichtbaren Schichten in dem 1,20 Meter langen, halb offenen Hohlrohr anzusehen. Ein deutlicher Farbunterschied ist zwischen den obersten gut 20 Zentimetern zum Rest des Aushubs zu erkennen. „Oben auf liegt die Humusschicht“, erklärt der Forstamtleiter den dunkel gefärbten Bodenanteil. „Das ist das zersetzte Material aus dem vergangenen Herbst, das den Boden mit frischen Nährstoffen versorgt“, ergänzt er. Die Zersetzung verlaufe schnell. „Das ist gut“, sagt Mauerhof. Ein Zeichen für eine ausreichende Wasserversorgung, einen nicht zu sauren PH-Wert und eine hohe Diversität an Mikroorganismen. Mauerhof nimmt eine Handvoll Erde auf. „Hier drin sind mehr Lebewesen zu finden als auf rund 100 Hektar an größeren Tieren“, sagt er.