Sonsbeck: Waldbaden mit Gesundheitscoach Melanie Kohl

Sonsbeck : Ich glaub’, ich steh’ im Wald

„Glück ist die Ruhe, die im Wald ist.“ Das wusste schon Clemens Brentano. Foto: Markus Plüm

Sonsbeck Waldluft ist gut für das körperliche Wohlbefinden. Was Studien bestätigen, kann man mit Gesundheitstrainerin Melanie Kohl am eigenen Leib ausprobieren. Die 39-Jährige gibt Kurse im Waldbaden. Ein Selbstversuch im Sonsbecker Tüschenwald.

Markus Plüm

Unter den Füßen knistert das trockene Laub des Sonsbecker Tüschenwalds, es riecht nach Holz, in der Ferne ist das Rauschen vorbeifahrender Autos zu hören. „Wir lenken unsere Konzentration wieder auf unsere Atmung, spüren, wie sich Brustkorb und Bauchdecke beim Einatmen nach außen wölben“, mahnt Melanie Kohl, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Augen zu und in den Körper hinein horchen.

Darum geht es beim sogenannten Waldbaden. Menschen, die auf der Suche nach einem kleinen Tümpel in Badehosen durch die Baumreihen streunen, findet man hier nicht. „Entschleunigen und Achtsamkeit für die eigenen Sinne entwickeln. Man taucht in quasi in die Waldatmosphäre ein“, erklärt Kohl, die als Mental- und Gesundheitstrainerin weiß, wie man Körper und Geist zugleich stärkt.

Info Melanie Kohl coacht in Firmen und in ihrer Praxis Zur Person Melanie Kohl ist 39 Jahre alt und kommt aus Kamp-Lintfort. In Moers betreibt sie eine Praxis für Mentaltraining. Veranstaltungen Kohl coacht nicht nur in Unternehmen, sondern veranstaltet auch Achtsamkeitswochenenden. Dann fährt sie mit einer Gruppe in ein Kloster und zeigt, wie man entspannt und Kraft tankt.

Der Wald als Quelle für innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Eine Erkenntnis, die nun nicht allzu neu ist. Die in jüngster Zeit aber eine Renaissance erlebt. So auch das Waldbaden, das hierzulande immer beliebter wird. Erfunden Anfang der 80er-Jahre in Japan, ist es dort inzwischen sogar eine anerkannte Therapieleistung, die von den Krankenkassen bezahlt wird. In Deutschland ist man da noch nicht so weit. Immerhin: Auf Usedom gibt es neuerdings den ersten Heilwald der Republik, der Lehrstuhl für Naturheilkunde der Universität Rostock bietet mittlerweile einen wissenschaftlich fundierten Qualifikationskurs zur Erlernung der Waldtherapie an.

Gesundheitscoach Melanie Kohl umarmt einen Baum. Das hilft beim Stressabbau Foto: Markus Plüm

Trotzdem alles nur Hokuspokus? Die Gruppe von Melanie Kohl sitzt nach einigen Lockerungs- und Dehnübungen inzwischen auf einem umgestürzten Baumstamm, atmet weiter tief ein und aus. „Versucht zu spüren, wie sich der Stamm an eurem Gesäß anfühlt“, lautet die beruhigend gesprochene Anweisung. Wie fühlt es sich schon an, wenn man auf einem Baumstamm sitzt? Hart und unbequem. Aber darum geht es ja offensichtlich. Dem eigenen Empfinden mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, achtsam mit den Sinnen umzugehen.

In Zeiten der Digitalisierung suchen viele einen Gegenpol zum stressigen Alltag. Auch Melanie Kohl, die früher zwölf Jahre lang in der Pharmaindustrie beschäftigt und 150 Tage im Jahr auf Dienstreise war. Sie brauchte Ruhe, zog die Notbremse und machte sich als Mentaltrainerin selbstständig. Heute gibt die 39-Jährige Coachings in Unternehmen und zeigt, wie sich Stress und Hektik im Berufsalltag effektiv reduzieren lassen. Dass Waldluft dabei besonders hilfreich ist, haben etliche Studien bestätigt. „Schon eine Dreiviertelstunde im Wald hilft“, weiß Kohl. Das liege unter anderem an den Terpenen in der Waldluft – Botenstoffe, über die Bäume und Pflanzen miteinander kommunizieren. Diese Terpene würden dazu beitragen, die Zahl der natürlichen Killerzellen im menschlichen Körper über einen Zeitraum von zwei Wochen um 40 Prozent zu erhöhen. Killerzellen helfen, krankhaft veränderte Körperzellen zu erkennen und zu zerstören. Besonders viele dieser Terpene hafteten übrigens an der Baumrinde, bemerkt Melanie Kohl. Sage also noch mal jemand, Bäume zu umarmen sei pure Esoterik.

Alle Sinne werden beim Waldbaden aktiviert - auch der Geschmackssinn. Foto: Markus Plüm

Derweil werden im Tüschenwald saftig-rosafarbene Himbeeren gereicht. „Noch nicht essen. Erst schauen wir uns die Himbeere mal genau an. Fühlt sie sich eher samtig an, was hört man, wenn man drauf herumdrückt?“ Dann schließlich darf zugebissen werden – genau einmal. Irgendwie schmeckt diese Himbeere himbeeriger als sonst. Erstaunlich. Alles eine Frage der Konzentration.