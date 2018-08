Sonsbeck: Vorverkauf für „Rock am Dick“ hat begonnen

Sonsbeck Am 25. August steigt das Low-Budget-Festival in Sonsbeck bereits zum 15. Mal. Bands aus der Region und den Niederlanden werden spielen. Karten gibt es für 18 Euro.

(RP) Bereits zum 15. Mal öffnete die Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck (Alko Sbk) am Samstag, 25. August, von 16 Uhr an die Pforten zum Festival „Rock am Dick“ am Heideweg.