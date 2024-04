Diskussionsabend in Sonsbeck Vorbehalte gegen die Generation Z auf dem Prüfstand

Faul, inkompetent, verwöhnt, ohne Interesse an Politik. Es gibt viele Vorbehalte gegen die Generation Z., die jungen Menschen, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden. Das sind rund 13 Millionen Personen deutschlandweit. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) üben die Arbeitgeber Kritik an der Generation Z. Das Ergebnis: 63 Prozent aller Jugendlichen fehle es an Motivation, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit. Die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Sonsbeck stellt diese Kritik auf den Prüfstand und befasst sich beim nächsten Gesprächsabend in der Vortragsreihe „Auf den Punkt gebracht…“ am Montag, 15. April, 19 Uhr, im Pfarrheim St. Maria Magdalena, Herrenstraße 39, mit der Frage: Wie tickt die Generation Z?