Ausstellung des Denkmalvereins ist ein Erfolg Hochbetrieb in Sonsbecks Mühle

Wer sich die Fotos und Exponate in der Gommanschen Mühle ansehen möchte, kann dies noch an folgenden Tagen tun: am Samstag, 20. Mai (zum Vogelschießen) von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag, 21. Mai, (Internationaler Museumstag) sowie am Pfingstwochenende einschließlich Pfingstmontag (Deutscher Mühlentag) jeweils von 11 bis 17 Uhr. „Ich kann es jedem nur empfehlen“, betonte Kamps. Der Start am Donnerstag ist schon mal geglückt. Während der Eröffnung fand rund um die Mühle auch das beliebte Mühlenfrühstück des Heimatvereins Sonsbeck statt.