Denkmalverein eröffnet Ausstellung „Sonsbeck von oben“ Eine Gemeinde im Wandel der Zeit

Manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Zeit, als der Sonsbecker Friedhof einem Labyrinth an chaotisch angeordneten Grabfeldern glich. An die Zeit, als statt Swimmingpools Hunderte Meter lange Wäscheleinen die Gärten säumten, und als mitten im Ort eine große Molkerei stand. Sonsbeck hat in den vergangenen 100 Jahren sein Gesicht gravierend verändert. Der Verein für Denkmalpflege gewährt nun einen Blick auf das Damals, das Heute und die Gemeindeentwicklung – und zwar aus ungewohnter Perspektive. „Sonsbeck von oben“ heißt die neue Bilderausstellung in der Gommanschen Mühle, die an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, eröffnet wird.